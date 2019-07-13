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12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Марсоход попал на камеру разведывательного аппарата

Снимок сделан с орбиты Марса.

Источник: NASA/JPL-Caltech

Камера HiRISE на борту орбитального разведывательного аппарата Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировала марсоход Curiosity посреди впечатляющего марсианского пейзажа.

На изображении Curiosity выглядит как синеватое пятнышко. Снимок сделан в месте, известном как Woodland Bay. Здесь марсоход сделал одну из остановок на склоне горы Эолиды — центрального пика кратера Гейла.

Изображение было получено 31 мая 2019 года, но обнародовано только сейчас.

Анна Лысенко

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