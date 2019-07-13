12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Марсоход попал на камеру разведывательного аппарата
Снимок сделан с орбиты Марса.
Камера HiRISE на борту орбитального разведывательного аппарата Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировала марсоход Curiosity посреди впечатляющего марсианского пейзажа.
На изображении Curiosity выглядит как синеватое пятнышко. Снимок сделан в месте, известном как Woodland Bay. Здесь марсоход сделал одну из остановок на склоне горы Эолиды — центрального пика кратера Гейла.
Изображение было получено 31 мая 2019 года, но обнародовано только сейчас.
Анна Лысенко