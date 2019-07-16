Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Республика строгого режимаКак живут осужденные самого "сидящего" региона России
Фоторепортажи
13Аризона особого внимания: как тренировались американцы перед высадкой на Луну
10Столицу США затопило
12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка бесстрашно ныряет с высоких скал (видео)

Завораживающее зрелище.

23-летняя Элли Смарт из Канзаса бесстрашно прыгает в воду с высоких скал.

Девушка — профессиональный ныряльщик. Она начала заниматься прыжками в воду в пятилетнем возрасте. Позже она получила травму, из-за чего пришлось оставить спорт и мечты об Олимпиаде на какое-то время.

После колледжа девушка узнала о прыжках со скал и решила попробовать себя в этом виде спорта. Она бесстрашно прыгает с 20-метровой высоты.

«Разница в том, что в бассейне вы ныряете головой, а здесь входите в воду ногами», — объясняет она.

Элли представляет США на международных соревнованиях. Смарт — самый молодой представитель страны в этом спорте. Она уже завоевала бронзовую медаль Кубка мира.

Анна Лысенко

Читайте также
Россиянам предложат оплачивать вывоз мусора по-новому
СМИ сообщили об изоляции Зеленского со стороны окружения
В России рекордно упали цены на сахар
Эксперт объяснил, зачем в Европе пишут о «неожиданном ударе» РФ
Лунный заговор. Почему многие верят, что высадка на Луну — фейк
Рой пчел «прилег отдохнуть» на автомобиле (видео)
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
Здоровье
Переживаете, что много работаете за компьютером? Узнайте, как позаботиться о своих глазах
Hi-Tech
Что не так с «летающими батареями» США Их вот-вот заменят.
Авто
УАЗ показал первое фото «городского внедорожника» Пресс-служба ульяновского автомобильного завода распространила первое изображение интерьера модели «Патриот» в модификации с автоматической трансмиссией
Кино
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком По словам Бориса Клюева, болезнь не мешает ему играть в театре и сниматься в кино
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Эксперты назвали средний доход ипотечного заемщика в России
Дети
Юлия Барановская: «Познакомлю детей только с будущем мужем» Телеведущая рассказала, каким видит соего будущего мужа, почему не боится отвечать на неудобные вопросы детей и от чего может легко заплакать
Леди
Похудевшую Пелагею в сети сравнили с Шарлиз Терон Певица выглядит как голливудская дива.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь