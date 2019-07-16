12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка бесстрашно ныряет с высоких скал (видео)
Завораживающее зрелище.
23-летняя Элли Смарт из Канзаса бесстрашно прыгает в воду с высоких скал.
Девушка — профессиональный ныряльщик. Она начала заниматься прыжками в воду в пятилетнем возрасте. Позже она получила травму,
После колледжа девушка узнала о прыжках со скал и решила попробовать себя в этом виде спорта. Она бесстрашно прыгает с 20-метровой высоты.
«Разница в том, что в бассейне вы ныряете головой, а здесь входите в воду ногами», — объясняет она.
Элли представляет США на международных соревнованиях. Смарт — самый молодой представитель страны в этом спорте. Она уже завоевала бронзовую медаль Кубка мира.
Анна Лысенко