15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский «черепаший» лабиринт показали с воздуха (видео)
Дрон заснял его впечатляющие масштабы.
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Дрон заснял его впечатляющие масштабы.
В Шотландии построили гигантский лабиринт в форме морской черепахи.
Он расположен на одной из ферм в шотландском округе Файф. Площадь лабиринта — больше 20 тысяч квадратных метров. Когда кукуруза подрастет, высота зеленых стен составит 2,5 метра.
Уникальную форму лабиринту придала группа садовников с помощью
Анна Лысенко