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15:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский «черепаший» лабиринт показали с воздуха (видео)

Дрон заснял его впечатляющие масштабы.

В Шотландии построили гигантский лабиринт в форме морской черепахи.

Он расположен на одной из ферм в шотландском округе Файф. Площадь лабиринта — больше 20 тысяч квадратных метров. Когда кукуруза подрастет, высота зеленых стен составит 2,5 метра.

Уникальную форму лабиринту придала группа садовников с помощью GPS-трекера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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