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13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пингвины «захватили» суши-бар в Новой Зеландии

Бунтарей задержала полиция.

Два пингвина ворвались в один из суши-баров в новозеландском городе Веллингтон. Птицы слонялись по кухне в поисках еды или чего-нибудь интересного, но их заметили сотрудники заведения и вызвали полицейских, которые их вскоре и поймали.

Парочка пингвинов оказалась рецидивистами. Утром этого же дня они сбежали из местной гавани, где живут в компании еще 600 сородичей, и отправились путешествовать по городу. Шествуя по проезжей части и создавая заметные пробки, эти двое добрались до здания железнодорожной станции, где и были пойманы стражами правопорядка в первый раз.

Полицейские доставили нарушителей обратно в гавань, но спустя пару часов парочка настырных пингвинов вновь сбежала в город. На этот раз в суши-бар, где их и задержали во второй раз.

A couple of penguins have been released following temporary detainment by Wellington Police. ? The waddling vagrants...

Опубликовано Wellington District Police Воскресенье, 14 июля 2019 г.

Екатерина Гура

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