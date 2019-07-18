Пингвины «захватили» суши-бар в Новой Зеландии

Два пингвина ворвались в один из суши-баров в новозеландском городе Веллингтон. Птицы слонялись по кухне в поисках еды или чего-нибудь интересного, но их заметили сотрудники заведения и вызвали полицейских, которые их вскоре и поймали.
Парочка пингвинов оказалась рецидивистами. Утром этого же дня они сбежали из местной гавани, где живут в компании еще 600 сородичей, и отправились путешествовать по городу. Шествуя по проезжей части и создавая заметные пробки, эти двое добрались до здания железнодорожной станции, где и были пойманы стражами правопорядка в первый раз.
Полицейские доставили нарушителей обратно в гавань, но спустя пару часов парочка настырных пингвинов вновь сбежала в город. На этот раз в суши-бар, где их и задержали во второй раз.