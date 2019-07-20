Виртуальная поездка на Гавайи озадачила соцсети (видео)

Пользователи соцсетей делятся роликом о поездке на Гавайи, которой на самом деле не было.
52-секундное видео снял пользователь под ником @Aanthonyy07. «Я не могу позволить себе поездку на Гавайи, поэтому я ее изобразил», — написал он.
В ролике мужчина спародировал типичные сцены в аэропорту, самолете, у бассейна и на пляже. И хотя уровень компьютерной анимации в нем откровенно невысокий, смешное видео пришлось по душе пользователям соцсетей.
Многие подписчики выразили солидарность с автором ролика, потому что тоже не могут позволить себе дорогой отпуск. Другие напомнили о протестах местных жителей.
«Привет всем! Я знаю, что тропический отдых звучит здорово для всех. В настоящее время коренные гавайцы пытаются спасти Мауна-Кеа от осквернения, — написал один из пользователей. — Правительство решило украсть эту священную гору у моего народа, чтобы построить чудовищный телескоп».
За два дня ролик собрал 5,5 миллионов просмотров.