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14:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Виртуальная поездка на Гавайи озадачила соцсети (видео)

Мужчина не потратил на нее ни копейки.

Пользователи соцсетей делятся роликом о поездке на Гавайи, которой на самом деле не было.

52-секундное видео снял пользователь под ником @Aanthonyy07. «Я не могу позволить себе поездку на Гавайи, поэтому я ее изобразил», — написал он.

В ролике мужчина спародировал типичные сцены в аэропорту, самолете, у бассейна и на пляже. И хотя уровень компьютерной анимации в нем откровенно невысокий, смешное видео пришлось по душе пользователям соцсетей.

Многие подписчики выразили солидарность с автором ролика, потому что тоже не могут позволить себе дорогой отпуск. Другие напомнили о протестах местных жителей.

«Привет всем! Я знаю, что тропический отдых звучит здорово для всех. В настоящее время коренные гавайцы пытаются спасти Мауна-Кеа от осквернения, — написал один из пользователей. — Правительство решило украсть эту священную гору у моего народа, чтобы построить чудовищный телескоп».

За два дня ролик собрал 5,5 миллионов просмотров.

Анна Лысенко

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