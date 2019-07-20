17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экзотическая кошка с «бородой» стала звездой соцсетей
Пушистого красавца называют одним из самых милых созданий в Сети.
Кот по кличке Зуу с необычным окрасом живет в Японии, но уже стал известен за пределами родной страны.
Хозяева Зуу завели своему питомцу блог, количество подписчиков которого быстро достигло 29,5 тысяч и продолжает расти.
Пушистого красавца называют одним из самых милых созданий на просторах Интернета. И дело не только в упитанной мордашке, но и черной «бороде».
Зуу — экзотическая кошка, или экзот. Это искусственно выведенная порода кошек. Она появилась в США в 1960-х годах.
Анна Лысенко