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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экзотическая кошка с «бородой» стала звездой соцсетей

Пушистого красавца называют одним из самых милых созданий в Сети.

Кот по кличке Зуу с необычным окрасом живет в Японии, но уже стал известен за пределами родной страны.

Хозяева Зуу завели своему питомцу блог, количество подписчиков которого быстро достигло 29,5 тысяч и продолжает расти.

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Пушистого красавца называют одним из самых милых созданий на просторах Интернета. И дело не только в упитанной мордашке, но и черной «бороде».

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Зуу — экзотическая кошка, или экзот. Это искусственно выведенная порода кошек. Она появилась в США в 1960-х годах.

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Анна Лысенко

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