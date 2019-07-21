13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании появился надувной паб (фото)
Он может приехать прямо к парадному входу заказчика.
В Великобритании появился надувной паб, который кочует по всей стране.
Бар размером 10 на 12 метров вмещает до 70 человек. В нем есть барная стойка и надувной камин. А пластмассовые стулья хозяйка
Бланн, живущая в Бирмингеме, основала необычный бизнес после того, как уволилась с работы администратора в офисе.
«Я знала, что никогда не смогу позволить себе полноценный паб. Так что это был лучший способ осуществить мечту без больших трат и кредитов», — рассказала
Изюминка паба в том, что его можно заказать прямо к себе во двор, если позволяет площадь. Надувной бар настолько пришелся по душе британцам, что график выездов у Бланн расписан до 2020 года.
Анна Лысенко