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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании появился надувной паб (фото)

Он может приехать прямо к парадному входу заказчика.

В Великобритании появился надувной паб, который кочует по всей стране.

Бар размером 10 на 12 метров вмещает до 70 человек. В нем есть барная стойка и надувной камин. А пластмассовые стулья хозяйка Мари-Луиза Бланн размещает на лужайке у входа.

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Бланн, живущая в Бирмингеме, основала необычный бизнес после того, как уволилась с работы администратора в офисе.

«Я знала, что никогда не смогу позволить себе полноценный паб. Так что это был лучший способ осуществить мечту без больших трат и кредитов», — рассказала Мари-Луиза.

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Изюминка паба в том, что его можно заказать прямо к себе во двор, если позволяет площадь. Надувной бар настолько пришелся по душе британцам, что график выездов у Бланн расписан до 2020 года.

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Анна Лысенко

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