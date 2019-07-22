15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака пробежала 200 километров, чтобы найти хозяина, который ее бросил
Это расстояние она преодолела за 2,5 дня.
Молодая собака по кличке Манора (Мару) стала героиней соцсетей и даже попала в репортажи зарубежных СМИ. А все
Годовалый бульмастиф прожил со своей хозяйкой всего шесть месяцев, после чего женщина поняла, что больше не хочет держать у себя собаку
Сотрудники поезда, который направлялся из Красноярска в Новосибирск, отчаянно пытались догнать собаку, но безрезультатно. Владелец питомника по имени Алла срочно организовала поисковую операцию и попросила в соцсетях о помощи.
Через два с половиной дня волонтеры сумели найти Мару в промышленной зоне, недалеко от того места, где живет ее владелец.
Когда Мару нашли, она была сильно истощена и изранена, и, если бы не эти обстоятельства, собака наверняка нашла бы дорогу к своему прежнему дому и владельцу, который от нее отказался.
Сейчас Мару находится в питомнике, где
Екатерина Гура