Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Здесь был викингСамые невероятные места, где жили наши предки
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
10Столицу США затопило
15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака пробежала 200 километров, чтобы найти хозяина, который ее бросил

Это расстояние она преодолела за 2,5 дня.

Молодая собака по кличке Манора (Мару) стала героиней соцсетей и даже попала в репортажи зарубежных СМИ. А все из-за своей самоотверженности и привязанности к человеку.

Годовалый бульмастиф прожил со своей хозяйкой всего шесть месяцев, после чего женщина поняла, что больше не хочет держать у себя собаку из-за аллергии на шерсть. Она решила вернуть животное в питомник в Новосибирске, где и приобрела ее ранее.

Мару отправили туда поездом, но во время пути собака сумела открыть дверь купе, выбежать в тамбур и выпрыгнуть через открытую дверь наружу.

Сотрудники поезда, который направлялся из Красноярска в Новосибирск, отчаянно пытались догнать собаку, но безрезультатно. Владелец питомника по имени Алла срочно организовала поисковую операцию и попросила в соцсетях о помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через два с половиной дня волонтеры сумели найти Мару в промышленной зоне, недалеко от того места, где живет ее владелец.

Собака прошла путь длиной около 200 километров.

Когда Мару нашли, она была сильно истощена и изранена, и, если бы не эти обстоятельства, собака наверняка нашла бы дорогу к своему прежнему дому и владельцу, который от нее отказался.

Сейчас Мару находится в питомнике, где когда-то родилась и выросла. После курса лечения и восстановления ей будут искать новую семью.

Екатерина Гура

Читайте также

Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад
В Париже ограбили венецианского принца
Руководство «Вертолетов России» накормят за 12 млн рублей
Продавец фруктов из Китая стал живой рекламой своего товара
Играющий в России канадец удивился «показухе» местных хоккеистов
Путин возглавил набсовет АНО «Россия — страна возможностей»
Здоровье
7 признаков того, что вам пора к проктологу Не надо бояться и стесняться.
Hi-Tech
Как выглядят самые крутые аэропорты России А вы все их видели?
Авто
В России появился новый 7-местный кроссовер Марка Mitsubishi опубликовала прайс-листы на 7-местную версию кроссовера Outlander
Кино
Добронравов с сыновьями и Пегова снимаются вместе: первые кадры Лирическая комедия «От печали до радости» станет первым совместным проектом для династии Добронравовых
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Говяжья обрезь - есть шанс что-нибудь приготовить или выкинуть? 71
отпуск это маленькая жизнь 61
Раннее бронирование в Грецию 55
Игрушка для взрослых 43
Леди
Шарапова, Киркоров и другие высокие российские знаменитости Рассказываем о высоких российских знаменитостях и о том, какую роль эта природная данность сыграла в их карьере и жизни.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь