Британскую студентку не пустили в самолет из-за опухшего лица

24-летняя студентка медицинского университета в Великобритании Шеннон Уотерспун не смогла улететь домой после отдыха в Испании. В аэропорту Аликанте сотрудники авиакомпании Ryanair отказались пускать ее на борт самолета, заявив, что она не похожа на свое фото в паспорте.
Несмотря на то, что девушка предъявила им дополнительные документы в виде водительских прав, ей все равно было отказано в полете. В итоге, потратив 10 часов и 240 долларов, Шеннон сумела добраться домой с пересадками с помощью другой авиакомпании — British Airways, у которой не возникло проблем с идентификацией ее лица.
Уотерспун отметила, что действительно в тот день была немного опухшей из-за большого количества выпитой воды и аллергической реакции на местную еду. Однако вряд ли это можно считать веской причиной для отказа в полете.