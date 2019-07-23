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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британскую студентку не пустили в самолет из-за опухшего лица

В компании посчитали, что она не похожа на свое фото в паспорте.

24-летняя студентка медицинского университета в Великобритании Шеннон Уотерспун не смогла улететь домой после отдыха в Испании. В аэропорту Аликанте сотрудники авиакомпании Ryanair отказались пускать ее на борт самолета, заявив, что она не похожа на свое фото в паспорте.

Несмотря на то, что девушка предъявила им дополнительные документы в виде водительских прав, ей все равно было отказано в полете. В итоге, потратив 10 часов и 240 долларов, Шеннон сумела добраться домой с пересадками с помощью другой авиакомпании — British Airways, у которой не возникло проблем с идентификацией ее лица.

Уотерспун отметила, что действительно в тот день была немного опухшей из-за большого количества выпитой воды и аллергической реакции на местную еду. Однако вряд ли это можно считать веской причиной для отказа в полете.

Екатерина Гура

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