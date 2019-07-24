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11:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Причиной загадочной «болезни» хозяина оказался кот

В соцсетях обсуждают забавный случай с домашним любимцем.

Загадочная «болезнь», которая не давала мужчине нормально спать по ночам, оказалась проделками кота.

Молодой человек, имя которого не называют, стал страдать от апноэ во сне. Он задыхался, не мог втянуть воздух. Апноэ наблюдается у людей с болезнями дыхательных путей, лишним весом или ожирением, но у мужчины не было таких проблем.

Заподозрив неладное, молодой человек установил возле кровати видеокамеру. Просмотрев утром запись, он обнаружил что причиной «апноэ» был его кот. Питомец ложился мужчине на грудь и лицо, закрывая собой нос и рот хозяина.

История с котом мгновенно стала вирусной в соцсетях. С момента публикации она собрала почти полтора миллиона лайков. В комментариях пользователи делятся историями и фото похожих проделок своих кошек.

«Вот так я обычно просыпаюсь»

«Я проснулся нос к носу с кошкой. Она просто смотрела на меня немигающим взглядом посреди ночи», — написал один из пользователей.

«Этот кот только кажется милым, но поверь мне, он пытается медленно тебя убить», — пошутил другой комментатор.

«Да ладно, кот просто пытается остановить ваш храп», — написал один из подписчиков.

«У меня есть кое-что получше. Как насчет такого?»
– А? Что такое? – Привет! Ты – кроватка. – Уходи, спать мешаешь! – Кроватка или труп.
«Мой мальчик тоже так делает»

Анна Лысенко

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