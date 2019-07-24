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14:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британка поделилась экологичным лайфхаком, но в Сети ее не поддержали

Но экоактивисты с таким способом не согласны.

33-летняя Бонни Бек из британского Ноттингема прославилась в Сети благодаря своему посту, который за несколько дней стал вирусным. Девушка опубликовала снимок, сделанный на парковке супермаркета после шопинга. Бек показала, что складывает покупки не в полиэтиленовые пакеты, а в большие контейнеры и таким образом сокращает потребление пластика, помогая природе.

Женщину на парковке супермаркета впечатлило, как я везу свои покупки домой, и я решила поделиться этим способом с вами! Я уже давно не покупаю пластиковые пакеты (пытаюсь сохранить планету). Я держу эти контейнеры в багажнике и вожу по магазинам с собой, так что заносить продукты в дом потом тоже удобно! Затем я отношу контейнеры обратно и вставляю друг в друга.

Но у экоактивистов по поводу необычной тары и заботы об окружающей среде оказалось другое мнение.

В комментариях под постом отметили, что контейнеры тоже сделаны из пластика, а потому они так же, как и пакеты вредны для окружающей среды.

Кроме того, британку стали упрекать в том, что она купила продукты, завернутые в пластиковые упаковки и те же самые пакеты. Так что ее заботу об экологии многие посчитали лицемерием.

Негативных комментариев оказалось так много, что спустя несколько дней Бек опубликовала еще один пост, в котором попыталась прояснить ситуацию и пожаловалась на неадекватных пользователей Сети. Девушка уточнила, что не претендует на звание защитницы планеты, но, в отличие от многих, она хотя бы пытается предпринимать осознанные шаги к улучшению экологии. Бек добавила, что всегда отдает пластик с продуктов в переработку, а контейнеры, хоть и пластмассовые, зато многоразовые, что уже не так плохо для окружающей среды.

Екатерина Гура

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