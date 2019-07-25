12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
600-летний корабль на дне Балтики до сих пор готов к бою (видео)
На судне сохранились вертлюжные пушки, две из них так и остались в огневой позиции.
Корабль времен Христофора Колумба, затонувший в Балтийском море, на удивление хорошо сохранился, обнаружили морские археологи.
Команда из Университета Саутгемптона совместно с другими учеными с помощью подводных роботов исследовала судно, обнаруженное шведскими исследователями с помощью сонара еще в 2009 году.
На главной палубе обнаружена лодка, которую использовали для перевозки экипажа с корабля на сушу и наоборот. На судне сохранились вертлюжные пушки, две из них так и остались в огневой позиции.
«Этот корабль времен Христофора Колумба и Леонардо да Винчи продемонстрировал замечательную сохранность после пяти сотен лет на дне моря», — прокомментировал морской археолог Родриго
Судно хорошо сохранилось благодаря холодной воде и небольшой солености Балтийского моря, добавил он.
Анна Лысенко