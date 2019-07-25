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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

600-летний корабль на дне Балтики до сих пор готов к бою (видео)

На судне сохранились вертлюжные пушки, две из них так и остались в огневой позиции.

Источник: Deep Sea Productions/MMT

Корабль времен Христофора Колумба, затонувший в Балтийском море, на удивление хорошо сохранился, обнаружили морские археологи.

Команда из Университета Саутгемптона совместно с другими учеными с помощью подводных роботов исследовала судно, обнаруженное шведскими исследователями с помощью сонара еще в 2009 году.

Несмотря на «потрепанный вид», у корабля XV — начала XVІ века уцелел корпус, мачты, деревянная лебедка, трюмный насос, часть декорированной кормы.

На главной палубе обнаружена лодка, которую использовали для перевозки экипажа с корабля на сушу и наоборот. На судне сохранились вертлюжные пушки, две из них так и остались в огневой позиции.

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«Этот корабль времен Христофора Колумба и Леонардо да Винчи продемонстрировал замечательную сохранность после пяти сотен лет на дне моря», — прокомментировал морской археолог Родриго Пачеко-Руис.

Судно хорошо сохранилось благодаря холодной воде и небольшой солености Балтийского моря, добавил он.

Анна Лысенко

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