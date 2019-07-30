Британская модель вышла замуж за своего пса в прямом эфире

49-летняя бывшая модель Элизабет Хоад из Великобритании сделала то, о чем заявляла в середине июля — она «официально» вышла замуж за своего 6-летнего золотистого ретривера по кличке Логан.
Некогда успешная модель раньше крутила романы со многими знаменитыми мужчинами, включая гонщика Джеймса Ханта и гольфиста Сива Баллестероса. Но уже более десяти лет Элизабет одинока.
Женщина заявила, что ей катастрофически не везет в любви. Она перепробовала всевозможные сайты и приложения для знакомств, но ей так и не встретился мужчина ее мечты. По словам модели, она была более чем на 220 свиданиях, но практически все из них оказались неудачными. Элизабет отметила, что мужчины ее возраста хотят встречаться с более молодыми девушками, в то время как она сама не представляет себя в отношениях с молодыми парнями, ведь ее сыну сейчас 25 лет.
В середине июля Хоад заявила журналистам, что решила сыграть свадьбу со своей единственной любовью — собакой по кличке Логан, которого она нашла в приюте год назад, после смерти ее последней собаки.
И вот это случилось. «Брак» женщина и ее пес «официально» оформили в прямом эфире в студии телеканала ITV, сообщает Daily Mail. Элизабет была одета в белое свадебное платье, а ее четырехлапый жених в миниатюрный смокинг и черный цилиндр.
Телеведущие зачитали брачные клятвы и провозгласили Элизабет и Логана «женой и собакой». Теперь «молодожены» планируют устроить пышное торжество с закусками, танцами и гостями в одном из отелей, где разрешено пребывание с собаками.