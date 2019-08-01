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13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии продают неприкосновенный остров

На нем запрещены любые изменения.

Остров Крайнч посреди озера Лох-Ломонд в Шотландии выставлен на продажу за 95 тысяч фунтов стерлингов (около 7,3 млн рублей).

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Новый хозяин получит вместе с землей целый ряд ограничений: ему будет запрещено что-либо строить на острове и срубать деревья.

Остров представляет научную и историческую ценность, и любые изменения на нем запрещены, пишет Daily Mail. В далеком прошлом остров размером с семь футбольных полей давал приют беженцам, спасающимся от вражеских племен или диких животных. Сейчас это часть заповедных территорий.

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На остров можно попасть только на лодке. Он практически полностью покрыт деревьями и увит плющом. Из-за этого Крайнч еще называют Островом деревьев.

Весной Крайнч превращается в рай для фотографов. Он покрывается ковром из дикого чеснока, гиацинтов и анемонов.

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Анна Лысенко

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