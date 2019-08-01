13:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Шотландии продают неприкосновенный остров
На нем запрещены любые изменения.
Остров Крайнч посреди озера
Остров представляет научную и историческую ценность, и любые изменения на нем запрещены, пишет Daily Mail. В далеком прошлом остров размером с семь футбольных полей давал приют беженцам, спасающимся от вражеских племен или диких животных. Сейчас это часть заповедных территорий.
На остров можно попасть только на лодке. Он практически полностью покрыт деревьями и увит плющом.
Весной Крайнч превращается в рай для фотографов. Он покрывается ковром из дикого чеснока, гиацинтов и анемонов.
Анна Лысенко