14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Злой кот стал звездой соцсетей (фото)
На самом деле это милейшее создание.
Кот Джуно — величественное создание, которое умеет сохранять неприступный вид, как настоящее божество.
«Джуно выглядит злым в 95% случаев», — рассказала изданию Metro его хозяйка, 21-летняя Доминик Тета из
Она считает, все дело в породе животного. Мама Джуно — коричневая гималайская кошка, а папа, скорее всего, наполовину гималаец, наполовину бирманец. Доминик даже решила сделать анализ ДНК, чтобы наверняка узнать происхождение любимца.
На самом деле Джуно — милейшее создание, говорит хозяйка. Он был единственным котенком в помете и научился играть сам с собой. Джуно может всю ночь гоняться за собственным хвостом по кухне и почти никогда не мяукает. Голос кот подает только в единственном случае — когда люди рядом ссорятся.
За злым котом в соцсетях следят уже 185 тысяч человек, и количество его поклонников растет.
Анна Лысенко