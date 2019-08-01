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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Злой кот стал звездой соцсетей (фото)

На самом деле это милейшее создание.

Кот Джуно — величественное создание, которое умеет сохранять неприступный вид, как настоящее божество.

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«Джуно выглядит злым в 95% случаев», — рассказала изданию Metro его хозяйка, 21-летняя Доминик Тета из Нью-Джерси в США.

Она считает, все дело в породе животного. Мама Джуно — коричневая гималайская кошка, а папа, скорее всего, наполовину гималаец, наполовину бирманец. Доминик даже решила сделать анализ ДНК, чтобы наверняка узнать происхождение любимца.

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На самом деле Джуно — милейшее создание, говорит хозяйка. Он был единственным котенком в помете и научился играть сам с собой. Джуно может всю ночь гоняться за собственным хвостом по кухне и почти никогда не мяукает. Голос кот подает только в единственном случае — когда люди рядом ссорятся.

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За злым котом в соцсетях следят уже 185 тысяч человек, и количество его поклонников растет.

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Анна Лысенко

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