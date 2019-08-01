18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдено место, где мог стоять дом апостолов Петра и Андрея
Но у него есть «конкурент».
Найденная на берегу Тивериадского озера в Израиле 1400-летняя христианская церковь, возможно, была построена на месте жилища апостолов Петра и Андрея Первозванного.
Такое заявление в интервью Live Science сделал исследователь Стивен Нотли из колледжа Наяк в
Группа археологов из Израиля и США более четырех лет провела на раскопках церкви византийской эпохи. Они уверены, что ее соорудили на месте рыбацкой деревни Вифсаида, упомянутой в Библии. В Вифсаиде, согласно евангельскому рассказу, родились апостолы Андрей, Петр и Филипп.
Нотли и его команда убеждены, что обнаружили настоящую Вифсаиду. Они начали раскопки в
В VI веке на этом месте возникло византийское поселение с церковью. Оно было заброшено в исламский период, а затем частично занято крестоносцами в XII- XIII веках.
Альтернативная Вифсаида, по словам Нотли, находится слишком далеко от берега, чтобы быть рыбацкой деревушкой.
Анна Лысенко