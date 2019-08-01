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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

Найдено место, где мог стоять дом апостолов Петра и Андрея

Но у него есть «конкурент».

Источник: Zachary Wong

Найденная на берегу Тивериадского озера в Израиле 1400-летняя христианская церковь, возможно, была построена на месте жилища апостолов Петра и Андрея Первозванного.

Такое заявление в интервью Live Science сделал исследователь Стивен Нотли из колледжа Наяк в Нью-Йорке.

Источник: Zachary Wong

Группа археологов из Израиля и США более четырех лет провела на раскопках церкви византийской эпохи. Они уверены, что ее соорудили на месте рыбацкой деревни Вифсаида, упомянутой в Библии. В Вифсаиде, согласно евангельскому рассказу, родились апостолы Андрей, Петр и Филипп.

На право называться Вифсаидой с конца 1980-х годов претендует еще одно место в Эт-Телле возле впадения реки Иордан в Тивериадское озеро.
Источник: Zachary Wong

Нотли и его команда убеждены, что обнаружили настоящую Вифсаиду. Они начали раскопки в Бейт-Хабеке в 2016 году. В 2017-м ученые обнаружили руины римского города І века до нашей эры — ІІІ века нашей эры, сообщает The Jerusalem Post.

Источник: Zachary Wong

В VI веке на этом месте возникло византийское поселение с церковью. Оно было заброшено в исламский период, а затем частично занято крестоносцами в XII- XIII веках.

Альтернативная Вифсаида, по словам Нотли, находится слишком далеко от берега, чтобы быть рыбацкой деревушкой.

Источник: Zachary Wong

Анна Лысенко

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