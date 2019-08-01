18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Китайские панды отметили свой первый день рождения в России
Гости даже исполнили для них песню.
31 июля Московский зоопарк отметил первый в своей истории день рождения больших панд. Особое мероприятие провели в честь Диндин и Жуи, привезенных из Китая в Россию на 15 лет.
Праздник начался с шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы» у главного входа в зоопарк. Затем у павильона «Фауна Китая» панд поздравили посетители, спев им песню «С днем рождения тебя» на русском и на китайском языках.
День рождения завершился открытием выставки «Где живут панды? / Флора и фауна Китая в живописи Анны Донченко». В музее «Дом Клюева» при зоопарке теперь можно увидеть целую серию картин, посвященных Диндин и Жуи.