Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Расплавленная земляГде испытывали самые мощные водородные бомбы
Фоторепортажи
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
18:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайские панды отметили свой первый день рождения в России

Гости даже исполнили для них песню.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

31 июля Московский зоопарк отметил первый в своей истории день рождения больших панд. Особое мероприятие провели в честь Диндин и Жуи, привезенных из Китая в Россию на 15 лет.

Праздник начался с шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы» у главного входа в зоопарк. Затем у павильона «Фауна Китая» панд поздравили посетители, спев им песню «С днем рождения тебя» на русском и на китайском языках.

После этого для Жуи и Диндин вынесли угощения — торты изо льда с кусочками яблок, груш и моркови, а также бамбуковыми стеблями.

День рождения завершился открытием выставки «Где живут панды? / Флора и фауна Китая в живописи Анны Донченко». В музее «Дом Клюева» при зоопарке теперь можно увидеть целую серию картин, посвященных Диндин и Жуи.

Читайте также
СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири
Синоптики предупредили об аномальных холодах в августе
Когда потушат лесные пожары в Сибири? Объясняют эксперты
Овечкин рассказал о завершении карьеры
Двухметровый питон через унитаз залез в квартиру в Перми
Найдена пригодная для жизни суперземля
Здоровье
Кому нельзя есть арбузы АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
WOWSale
15 крутых (и дешевых) вещей с AliExpress, которые вам нужны Вот это цены!
Авто
Актер сыграл пьяного гаишника: его арестовали на 8 суток В Москве арестован актер театра «Современник» Дмитрий Смолов, передает РБК
Кино
Звезды «Не родись красивой» воссоединились 15 лет спустя Ирина Муравьева, Юлия Такшина и Ольга Остроумова встретились на светском мероприятии
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Как выглядит квартира рядом с известными соседями
Дети
Кем звезды мечтали стать в детстве Лолиту не взяли в балерины, а Газманов хотел уйти в море, что даже окончил морское училище
Леди
Саша Савельева отдыхает в деревне в мини-шортах В сети похвалили стройную фигуру певицы.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь