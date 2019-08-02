17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лисы из сибирских лесов выбегают к людям в поисках еды (видео)
Животные попрошайничают на трассах.
Тема горящих лесов в Сибири продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых не только в России, но и во всем мире.
Миллионы гектаров леса оказались выжжены, а города накрыл густой смог. В поисках еды и спасения животные бегут из леса на дороги и в поселки.
Пользователь Instagram Artyom_fadeev снял на видео, как на трассе его встретили три голодные лисы, которые не боясь подходили к машине и выпрашивали еду. Молодые люди угости животных шоколадом.
Екатерина Гура