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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лисы из сибирских лесов выбегают к людям в поисках еды (видео)

Животные попрошайничают на трассах.

Тема горящих лесов в Сибири продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых не только в России, но и во всем мире.

Миллионы гектаров леса оказались выжжены, а города накрыл густой смог. В поисках еды и спасения животные бегут из леса на дороги и в поселки.

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Пользователь Instagram Artyom_fadeev снял на видео, как на трассе его встретили три голодные лисы, которые не боясь подходили к машине и выпрашивали еду. Молодые люди угости животных шоколадом.

Екатерина Гура

Справка
Лесные пожары в Сибири

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