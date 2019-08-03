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11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Создана совершенно новая форма золота

При очень высоком давлении у него формируется иная структура на атомарном уровне.

В экстремальных условиях золото перестраивает свои атомы и образует ранее неизвестную структуру, установили ученые.

Американские исследователи из Ливерморской национальной лаборатории и Научного института Карнеги применили лазер, чтобы нагреть золото до экстремальных температур. Элемент при этом находился под давлением, равносильным давлению в центре Земли, пишет Live Science.

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Лазер заставил золото сжиматься и нагреваться очень быстро, в течение наносекунд. Затем ученые изучили структуру металла при помощи рентгеновских лучей. Их выводы опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Кристаллическая структура золота довольно стойкая и напоминает октаэдр или куб. Поэтому его используют как своего рода стандарт в экспериментах с высоким давлением.

Когда ученые быстро сжали золото при очень высоких температурах, оно сформировало так называемую объемно-центрированную кубическую решетку (ОЦК), атомы в которой «упакованы» менее эффективно.

Тот факт, что золото формирует новую структуру, может изменить способ использования этого элемента в качестве стандарта в экспериментах с высоким давлением.

Анна Лысенко

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