11:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Создана совершенно новая форма золота
При очень высоком давлении у него формируется иная структура на атомарном уровне.
В экстремальных условиях золото перестраивает свои атомы и образует ранее неизвестную структуру, установили ученые.
Американские исследователи из Ливерморской национальной лаборатории и Научного института Карнеги применили лазер, чтобы нагреть золото до экстремальных температур. Элемент при этом находился под давлением, равносильным давлению в центре Земли, пишет Live Science.
Лазер заставил золото сжиматься и нагреваться очень быстро, в течение наносекунд. Затем ученые изучили структуру металла при помощи рентгеновских лучей. Их выводы опубликованы в журнале Physical Review Letters.
Кристаллическая структура золота довольно стойкая и напоминает октаэдр или куб. Поэтому его используют как своего рода стандарт в экспериментах с высоким давлением.
Когда ученые быстро сжали золото при очень высоких температурах, оно сформировало так называемую
Тот факт, что золото формирует новую структуру, может изменить способ использования этого элемента в качестве стандарта в экспериментах с высоким давлением.
Анна Лысенко