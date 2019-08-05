Как создавались шедевры: художника Илью Репина показали за работой (фотогалерея)

Илья Репин почувствовал тягу к рисованию ещё в детстве, когда его двоюродный брат Трофим Чаплыгин принес акварельные краски в дом родителей. Репин обучался черчению в школе военных топографов, а затем освоил иконопись и начал расписывать церкви.
Восемь лет он обучался в Академии художеств в Санкт-Петербурге, где его наставником был Иван Крамской, а после окончания вернулся туда уже в качестве преподавателя. Репин воспитал таких мастеров живописи, как Борис Кустодиев, Иван Куликов и Валентин Серов.
За год до окончания академии он начал работу над картиной «Бурлаки на Волге». Это первое произведение Репина, которое произвело фурор в международном художественном сообществе.
Позднее, в 1878 году, Репин примкнул к группе передвижников. Основная тема его творчества в эти годы связана с жизнью российской деревни («Проводы новобранца»; «Крестный ход в Курской губернии»).
Обращается он и к теме революционной борьбы («Отказ от исповеди»; «Не ждали»). Тогда же художник проявил себя как прекрасный портретист: он написал портреты Мусоргского, Пирогова, Толстого.
Кроме того, он создаёт свои лучшие исторические полотна: «Царевна Софья», «Иван Грозный и сын его Иван», «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».