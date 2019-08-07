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14:47 (мск), источник: Кино Mail.ru

Тарантино погулял по Кремлю и назвал любимый русский фильм

Знаменитый голливудский режиссер приехал в столицу России на премьеру своего фильма, погулял по Кремлю с Мединским и ответил на вопросы журналистов.

6
фотографий
6
фотографий

Прогулка по Кремлю

Знаменитый американский кинорежиссер Квентин Тарантино прибыл в Москву, чтобы лично представить свою новую работу, долгожданный фильм «Однажды… в Голливуде». Вечером 6 августа он встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади, и тот устроил кинематографисту экскурсию.

Тарантино увидел главные достопримечательности, расположенные на территории московского Кремля: Царь-пушку и Царь-колокол, а внутри Большого Кремлевского дворца осмотрел убранство Георгиевского зала.

«Человек-амфибия» и сыр

Утром следующего дня Квентин Тарантино встретился с журналистами и ответил на их вопросы. В частности, режиссер рассказал о своем любимом российском фильме. По признанию Тарантино, в детстве он любил смотреть фантастический фильм Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».

Я не знал, что это русский фильм, но я смотрел его по телевидению, и он мне очень нравился.
Квентин Тарантино

Одна из журналисток, присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила режиссеру, что премьера его фильма совпала с первым днем фестиваля сыра и вручила Тарантино пакет с несколькими головками сыра.

Вечером 7 августа Квентин Тарантино представит ленту «Однажды… в Голливуде» московским зрителям. Вместе с режиссером в Москву прибыли продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.

Действие картины «Однажды… в Голливуде» разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, главные герои фильма — безработный актер одной роли и его дублер — изо всех сил пытаются построить карьеру в киноиндустрии. Тем временем общественность потрясает страшная смерть голливудской актрисы Шэрон Тейт. Главные герои фильма оказываются соседями Тейт и ее мужа Романа Полански.

Главные роли исполнили Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо. В широкий прокат фильм выйдет 8 августа.

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