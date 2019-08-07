Тарантино погулял по Кремлю и назвал любимый русский фильм

Знаменитый американский кинорежиссер Квентин Тарантино прибыл в Москву, чтобы лично представить свою новую работу, долгожданный фильм «Однажды… в Голливуде». Вечером 6 августа он встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским на Красной площади, и тот устроил кинематографисту экскурсию.
Тарантино увидел главные достопримечательности, расположенные на территории московского Кремля: Царь-пушку и Царь-колокол, а внутри Большого Кремлевского дворца осмотрел убранство Георгиевского зала.
Утром следующего дня Квентин Тарантино встретился с журналистами и ответил на их вопросы. В частности, режиссер рассказал о своем любимом российском фильме. По признанию Тарантино, в детстве он любил смотреть фантастический фильм Владимира Чеботарева и Геннадия Казанского «Человек-амфибия».
Я не знал, что это русский фильм, но я смотрел его по телевидению, и он мне очень нравился.
Одна из журналисток, присутствовавшая на пресс-конференции, сообщила режиссеру, что премьера его фильма совпала с первым днем фестиваля сыра и вручила Тарантино пакет с несколькими головками сыра.
Вечером 7 августа Квентин Тарантино представит ленту «Однажды… в Голливуде» московским зрителям. Вместе с режиссером в Москву прибыли продюсеры Шеннон МакИнтош и Дэвид Хейман.
Действие картины «Однажды… в Голливуде» разворачивается в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, главные герои фильма — безработный актер одной роли и его дублер — изо всех сил пытаются построить карьеру в киноиндустрии. Тем временем общественность потрясает страшная смерть голливудской актрисы Шэрон Тейт. Главные герои фильма оказываются соседями Тейт и ее мужа Романа Полански.
Главные роли исполнили Марго Робби, Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо. В широкий прокат фильм выйдет 8 августа.