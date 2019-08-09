17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
По Нилу теперь можно прокатиться на водном велосипеде (видео)
В Каире впервые открылось подобное развлечение.
Египтяне, а также туристы теперь могут совершить водную прогулку по Нилу на необычном транспорте. В Каире открылся первый прокат водных велосипедов.
Основательница компании по имени Мааб Ахмед подсмотрела идею в Италии, откуда и привезла несколько велосипедов для своего бизнеса.
Конструкция представляет собой велосипед, к которому крепится специальная рама и надувные подушки. Все очень просто и при этом безопасно. Прокатиться на таком транспортном средстве по Нилу можно в определенном месте с чистой водой и только в хорошую погоду. Стоит такое развлечение 6 долларов.
Екатерина Гура