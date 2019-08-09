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17:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

По Нилу теперь можно прокатиться на водном велосипеде (видео)

В Каире впервые открылось подобное развлечение.

Египтяне, а также туристы теперь могут совершить водную прогулку по Нилу на необычном транспорте. В Каире открылся первый прокат водных велосипедов.

Основательница компании по имени Мааб Ахмед подсмотрела идею в Италии, откуда и привезла несколько велосипедов для своего бизнеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конструкция представляет собой велосипед, к которому крепится специальная рама и надувные подушки. Все очень просто и при этом безопасно. Прокатиться на таком транспортном средстве по Нилу можно в определенном месте с чистой водой и только в хорошую погоду. Стоит такое развлечение 6 долларов.

Екатерина Гура

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