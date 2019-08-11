11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Во Флориде засняли нашествие синих крабов (видео)
Местные жители озадачены.
Жительница города Стюарт во Флориде стала свидетельницей того, как несколько десятков синих крабов перебегают улицу и прячутся в кустах возле домов.
«Мы живем здесь несколько лет, но такого еще не видели!» — рассказала Абриэль Арнел в комментарии Fox 35.
Крабы на видео — Cardisoma guanhumi. Обычно они прячутся в течение всего года, но в сезон нереста могут мигрировать.
Местные жители считают, что сильный дождь в тот день заставил крабов искать новое укрытие.
Анна Лысенко