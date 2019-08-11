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11:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Во Флориде засняли нашествие синих крабов (видео)

Местные жители озадачены.

Жительница города Стюарт во Флориде стала свидетельницей того, как несколько десятков синих крабов перебегают улицу и прячутся в кустах возле домов.

«Мы живем здесь несколько лет, но такого еще не видели!» — рассказала Абриэль Арнел в комментарии Fox 35.

Во время загрузки произошла ошибка.

Крабы на видео — Cardisoma guanhumi. Обычно они прячутся в течение всего года, но в сезон нереста могут мигрировать.

Местные жители считают, что сильный дождь в тот день заставил крабов искать новое укрытие.

Анна Лысенко

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