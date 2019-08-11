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11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии взрывом снесли часть АЭС (видео)

Сооружение не использовалось больше 30 лет.

На западе Германии запланированным взрывом снесли 80-метровую градирню на атомной электростанции.

АЭС около Кобленца, единственная на реке Рейн, была открыта в 1987 году. Через год ее закрыли из-за угрозы землетрясений.

Перед сносом охлаждающего блока почти весь радиоактивный материал был вывезен с площадки, сообщают немецкие СМИ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

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