11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии взрывом снесли часть АЭС (видео)
Сооружение не использовалось больше 30 лет.
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Сооружение не использовалось больше 30 лет.
На западе Германии запланированным взрывом снесли 80-метровую градирню на атомной электростанции.
АЭС около Кобленца, единственная на реке Рейн, была открыта в 1987 году. Через год ее закрыли
Перед сносом охлаждающего блока почти весь радиоактивный материал был вывезен с площадки, сообщают немецкие СМИ.
Анна Лысенко