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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вежливый лайфхак: водитель из США придумал, как быстрее выбраться из пробки

И это сработало.

Пользователь Twitter из Лос-Анджелеса по имени Эллисон Клемес поделилась в соцсети забавным видео, которое она случайно сняла, стоя в пробке.

Эллисон уже собиралась влиться в транспортный поток, как вдруг из окна машины, стоящей перед ней, высунулась рука с табличкой, на которой было написано: «Пожалуйста, пропустите меня».

Девушка пришла в дикий восторг, что слышно на записи, однако умному водителю удалось впечатлить ее еще больше. После того, как она его пропустила, мужчина снова высунул в окно руку с табличкой, на которой в этот раз было написано «Спасибо».

Возможно, этот лайфхак и не гарантирует быстрого проезда, но он явно заслуживает уважения. Редко когда на дорогах можно встретить настолько вежливых водителей.

Екатерина Гура

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