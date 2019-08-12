Вежливый лайфхак: водитель из США придумал, как быстрее выбраться из пробки

Пользователь Twitter из Лос-Анджелеса по имени Эллисон Клемес поделилась в соцсети забавным видео, которое она случайно сняла, стоя в пробке.
Эллисон уже собиралась влиться в транспортный поток, как вдруг из окна машины, стоящей перед ней, высунулась рука с табличкой, на которой было написано: «Пожалуйста, пропустите меня».
Девушка пришла в дикий восторг, что слышно на записи, однако умному водителю удалось впечатлить ее еще больше. После того, как она его пропустила, мужчина снова высунул в окно руку с табличкой, на которой в этот раз было написано «Спасибо».
Возможно, этот лайфхак и не гарантирует быстрого проезда, но он явно заслуживает уважения. Редко когда на дорогах можно встретить настолько вежливых водителей.