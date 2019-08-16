Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Tesla сгорела: насколько безопасны элитные электрокары Столкнулся, взорвался и выгорел полностью: от автомобиля Tesla, который врезался в грузовик, не осталось ничего
Фоторепортажи
14Российский Вудсток
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
14:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 самых необходимых вещей для шашлыка

В этом году лето нас совсем не радует жаркой и солнечной погодой, но это не значит, что мы не можем порадовать себя сами. Самый простой способ — выбраться с близкими на пикник. Благо летние дни в запасе еще остались. Так что не теряем ни минуты и принимаемся за сборы! Какой правильный «шашлычный» инвентарь стоит приобрести для вылазки на природу — смотрите в нашей подборке.

Мангал

Мангал

Пожалуй, мангал — это первое, что приходит на ум при сборе на шашлыки. Конечно, ведь без него никак не обойтись!

Что пишут те, кто уже купил: Отличный мангал (я бы сказала, что даже не одноразовый)! По фотографии сразу понравилось, что есть выемки для шампуров, а за такие деньги ещё и размер больше других подобных, просто здорово. В итоге, после использования не прогорел, не погнулся, не разлетелся. Рекомендую однозначно!

Сумка для мангала

Сумка для мангала

Для удобной транспортировки мангала бумажные или полиэтиленовые пакеты вряд ли подойдут — наверняка разорвутся из-за острых металлических углов. А вот сумка — самое то!

Что пишут те, кто уже купил: Удобная, качественная вещь. Швы хорошо сшиты.

Шампуры

Шампуры

А как же без них? Кашу из топора, может, и возможно сварить, а шашлыки из топора — вряд ли. Для этого нужно что-то более функциональное, как эти шампуры из нержавеющей стали.

Что пишут те, кто уже купил: Очень прочные и качественные шампуры, опробовали уже несколько раз, отличное качество. Не мнутся, не сгибаются, длина оптимальная.

Решетка-гриль

Решетка-гриль

Кому не хочется мучаться и рисковать целостностью рук при насаживании мяса на шампуры, подойдет решетка-гриль. С ее помощью приготовление блюд из рыбы, мяса или птицы становится более быстрым и удобным.

Что пишут те, кто уже купил: Соответствует заявленным размерам. Моется вполне хорошо (пока новая). Удобные «усы» на решетке позволяют вставить в дырочки в мангале (по размерам, как ни странно, подошло).

Сумка-холодильник

Сумка-холодильник

Эта вещь будет очень кстати на любом пикнике: она сохраняет холод до 12 часов (даже при самой жаркой температуре), поэтому за сохранность еды и напитков можете не переживать.

Что пишут те, кто уже купил: Приятная расцветка. Вместительная сумка, хорошо держит холод. Имеет одно основное отделение, закрывающееся на молнию. Спереди содержится кармашек для хранения столовых приборов и салфеток, закрывающийся клапаном на липучку. Сшита аккуратно. Рекомендую к покупке.

Набор складной мебели

Набор складной мебели

В собранном виде этот набор не занимает много места: 4 стула компактно складываются в стол, а столешница — в плоский чемоданчик с ручкой для переноски.

Что пишут те, кто уже купил: Брала мужу в подарок. Все элементы выполнены из качественного материала, стулья очень устойчивые, материал сидений прочный. Муж в восторге, и я тоже!

Набор посуды для пикника

Набор посуды для пикника

Посуды здесь хватит на четыре персоны: тут и тарелки, и вилки, и ножи, ложки, стаканы и даже веер для раздува мангала. Все, что нужно, в одном наборе!

Что пишут те, кто уже купил: Хороший набор, пластик прочный и в то же время немного гибкий. Цвет яркий, привлекательный. Теперь можно не покупать одноразовую посуду и сделать самую малость во имя заботы об экологии.

Сервировочные подносы

Сервировочные подносы

Алюминиевые подносы — отличный аксессуар для сервировки стола на пикнике. У них оптимальные размер и форма. В комплекте три подноса.

Что пишут те, кто уже купил: Отлично. Удобные, достаточно прочные. Написано, что можно ставить на угли. Брала как одноразовые на дачу для шашлыка. Но они многоразовые!

Штопор

Штопор

Врачи рекомендуют выпивать бокал красного сухого вина с мясом, а белого — с рыбой. Что ж, штопор станет отличным помощником в соблюдении этого золотого правила.

Что пишут те, кто уже купил: Этим штопором очень удобно открывать бутылки! Теперь этот — наш фаворит! Открыть может даже хрупкая девушка! Надёжный, яркий и очень удобный штопор!

Трубочки для напитков

Трубочки для напитков

С этими яркими разноцветными трубочками любой напиток кажется вкуснее.

Что пишут те, кто уже купил: Отличные длинные трубочки, цвет умеренно яркий, покупкой довольна.

Бонус: набор для бадминтона

Набор для бадминтона

Шашлыки шашлыками, а активности на природе никто не отменял. Для того чтобы размяться, отлично подойдет игра в бадминтон — ее обожают и взрослые, и дети.

Что пишут те, кто уже купил: Ракетки очень хорошего качества, играли уже несколько раз, все целое, ничего не сломалось, сетка натянута хорошо.

Минтруд предложил повысить МРОТ с 1 января
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Немецкий детектив обратился в прокуратуру по делу МН17
Командир аварийно севшего А321 принес извинения пассажирам
Сантехник с окладом 200 тысяч: рабочие обгоняют менеджеров
Экс-министр Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Как живут за границей певцы 90-х и нулевых
Здоровье
Из организма девушки извлекли ее «близнеца-паразита» Случай произошел в Индии.
WOWSale
До 100 рублей: 15 крутых и нужных товаров на AliExpress Вот это цены!
Авто
В России разрешили ставить автомобильные номера нового формата Госавтоинспекция официально разъяснила вопросы применения новых видов государственных регистрационных знаков транспортных средств
Кино
СМИ: Нагиев и Ургант снимутся в фильме с голливудскими звездами Сообщается, что к проекту присоединятся Кристен Стюарт, Лив Тайлер или Хилари Суэнк
Недвижимость
Рассказ россиянина о жизни в Финляндии
Названы способы заработать на единственном жилье
25 фотоаргументов, что Канада самое смешное место в мире
Эксперты рассказали, как изменятся цены на недвижимость осенью
Дети
44-летняя экс-супруга Марата Башарова впервые стала мамой Екатерина Архарова родила первенца (фото)
Леди
Глюкоза подстриглась и сделала челку Певица сменила имидж на фоне слухов о разводе с мужем.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь