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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полицейские Бангкока взяли кошек в помощницы (фото)

И сделали их героями соцсетей.

Кошки в полицейских отделениях Бангкока — обычное дело. Мир узнал об этом совсем недавно, когда таиландские правоохранители завели специальную страницу в соцсетях, на которой делятся снимками своих помощниц.

Кошки свободно разгуливают по участкам, спят на рабочих столах офицеров и даже помогают им оформлять преступников. У одной из кошек по кличке Нунгмани в участке на станции Банг Сью есть даже офицерское удостоверение.

Анна Лысенко

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