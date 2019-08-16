18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подростки решили спасать экологию с помощью мемов
Возможно, это сработает.
Глобальное потепление, вымирание животных и загрязнение окружающей среды становятся все более осязаемыми и насущными проблемами, касающимися абсолютно всех.
В последние годы в соцсетях начал прослеживаться экологический
Как рассказала журналистам 17-летняя Стеффи из Сингапура, которая является создательницей
Создательница другой похожей страницы под названием sustainabili.teens 16-летняя Элла тоже уверена, что мемы позволят рассказать людям о проблемах, о существовании которых они даже не догадываются.
А вот над поддержанием
Екатерина Гура