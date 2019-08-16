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18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подростки решили спасать экологию с помощью мемов

Возможно, это сработает.

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Глобальное потепление, вымирание животных и загрязнение окружающей среды становятся все более осязаемыми и насущными проблемами, касающимися абсолютно всех.

В последние годы в соцсетях начал прослеживаться экологический мемотренд. Авторы страниц (преимущественно, подростки) публикуют в Сети мемы на экологические темы, пишет издание Metro.

Как рассказала журналистам 17-летняя Стеффи из Сингапура, которая является создательницей Instagram-аккаунта climatememes420, мемы помогают привлечь внимание к важным проблемам. С помощью картинок и юмора важная информация воспринимается гораздо проще. А чем больше людей увидят мем, тем больше вероятность ответной реакции и побуждения к действиям.

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Пластик, пластик, пластик и биоразлагающиеся эко-материалы
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Создательница другой похожей страницы под названием sustainabili.teens 16-летняя Элла тоже уверена, что мемы позволят рассказать людям о проблемах, о существовании которых они даже не догадываются.

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Когда ты забыл взять свою экологичную сумку в магазин. “Прости, я подвел тебя!”

А вот над поддержанием Instagram-аккаунта climate_memes трудится целая команда молодых людей. Страница с шутками на эко-тематику даже официально поддерживается организацией Climatepedia, которая занимается информированием людей о климатическом кризисе.

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Когда ты сокращаешь выбросы метана и ежегодно экономишь пять триллионов долларов.
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Я: Мы должны сделать что-нибудь с изменением климата! Тоже я: смотрю мемы целый день.

Екатерина Гура

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