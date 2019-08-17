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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросеть научили превращать девушек в Илона Маска (фото)

И сочинять глубокомысленные подписи.

В Сети набирает популярность аккаунт Илона Нейро ТП. Ведет его нейросеть, которая может заменять лица модных блогеров на Илона Маска.

Под фотографиями нейросеть генерирует абсурдные, но забавные подписи в духе «глубокомысленных» цитат из соцсетей.

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– Сломала ноготь, но всё отлично️. А остальным я советую менять отбитые пальцы, вечных блинов комом и течения.

По словам создавшего аккаунт энтузиаста, «машинный разум обучен на тысячах реальных инстаграм-аккаунтах реальных пользователей», но он все еще совершенствуется.

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– Через духовные практики, дыхание, медитацию, йогу, я занималась шопингом и люблю своих малышей. Согласны?
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– Иногда новый год хорош, даже если у психолога и… вообще, я поняла, что в зоопарке я как дома.
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– Подруга, одна истина: дети в магазине точь-в-точь такие же, только у них коробка-автомат.
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– Люблю исключительно серебро ручной работы и поэтому напекла себе целую гору блинализации.

Анна Лысенко

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