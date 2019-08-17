17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросеть научили превращать девушек в Илона Маска (фото)
И сочинять глубокомысленные подписи.
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И сочинять глубокомысленные подписи.
В Сети набирает популярность аккаунт Илона Нейро ТП. Ведет его нейросеть, которая может заменять лица модных блогеров на Илона Маска.
Под фотографиями нейросеть генерирует абсурдные, но забавные подписи в духе «глубокомысленных» цитат из соцсетей.
По словам создавшего аккаунт энтузиаста, «машинный разум обучен на тысячах реальных
Анна Лысенко