18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пара из Австралии нашла лайфхак, позволяющий жить в домах по всему миру бесплатно
Отличный способ сэкономить и приятно провести время.
30-летняя Бритт и 29-летний Джей из Австралии познакомились в походе в горах в 2014 году. Они оба работают удаленно в качестве
За два года они успели посетить 25 стран, но поездки оказались довольно затратными. Тогда они нашли отличный лайфхак, который помогает сэкономить на жилье.
Для Брит и Джей, которые просто обожают животных, это оказалось отличным вариантом.
Первый раз они жили в Лондоне неделю, где присматривали за взрослым лабрадором. Потом целых семь месяцев провели в Ирландии, несколько месяцев в Таиланде, Новой Зеландии и Австралии.
Обычно молодые люди останавливаются в одном доме на протяжении
Австралийцы утверждают, что благодаря хаусситтингу они сэкономили на аренде жилья более 60 тысяч долларов.
Екатерина Гура