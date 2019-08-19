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18:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пара из Австралии нашла лайфхак, позволяющий жить в домах по всему миру бесплатно

Отличный способ сэкономить и приятно провести время.

30-летняя Бритт и 29-летний Джей из Австралии познакомились в походе в горах в 2014 году. Они оба работают удаленно в качестве веб-разработчиков, так что влюбленные решили не засиживаться дома, а вместе отправиться в путешествие по миру.

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За два года они успели посетить 25 стран, но поездки оказались довольно затратными. Тогда они нашли отличный лайфхак, который помогает сэкономить на жилье.

Пара начала заниматься хаусситтингом — то есть жить бесплатно в чужих домах с согласия их владельцев при условии ухода за домашними животными.

Для Брит и Джей, которые просто обожают животных, это оказалось отличным вариантом.

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Первый раз они жили в Лондоне неделю, где присматривали за взрослым лабрадором. Потом целых семь месяцев провели в Ирландии, несколько месяцев в Таиланде, Новой Зеландии и Австралии.

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Всего за три года они успели бесплатно пожить в восьми разных странах и поухаживать за 35 собаками, 17 кошками, 10 рыбками, шестью курицами и одной черепашкой, пишет News.

Обычно молодые люди останавливаются в одном доме на протяжении трех-пяти недель. Кроме того, они ведут блог, в котором публикуют снимки со своими временными питомцами.

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Австралийцы утверждают, что благодаря хаусситтингу они сэкономили на аренде жилья более 60 тысяч долларов.

Екатерина Гура

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