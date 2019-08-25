14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Новой Зеландии кот вернулся домой после 5 лет странствий
Хозяева не могли поверить своим глазам.
Новозеландская семья воссоединилась со своим любимым котом Гарри после того, как он загадочно исчез 5 лет назад, сообщает NZ Herald.
В 2014 году Лиза Педерсон с семьей сменила дом, переехав на Южный остров с севера страны. Едва очутившись на новом месте, перепуганный кот пропал. Семья долго искала его, но безрезультатно. Лиза боялась, что Гарри погиб. По ее словам, он был «слишком домашним» и пугливым, чтобы выжить одному в незнакомом месте.
Спустя пять лет одна из ветеринарных служб обнаружила беспризорного кота. У него оказался чип, благодаря которому врачи смогли связаться с хозяевами. Семья Лизы не могла поверить своим глазам: перед ними был Гарри. Худой, немного обезвоженный, но здоровый. Коту на этот момент было уже 13 лет.
Сейчас Гарри уже со своими хозяевами. Кроме него в доме живут еще две кошки. Их Педерсоны взяли из приюта, когда отчаялись найти своего любимца.
Анна Лысенко