17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Московского кота «отправили» в космос в бирюзовой переноске
В соцсетях появился новый мем.
Кот Хосико из Москвы хорошо известен в соцсетях — за его страницей следят 1,6 млн человек из разных стран мира. Но теперь звездный шотландец вышел на новый виток популярности. Все дело в том, что фото его знаменитой бирюзовой переноски увидели пользователи Reddit и Twitter.
Умельцы тут же «отправили» Хосико прямо в космос, сопроводив напутствием из «Space Oddity» Дэвида Боуи. Бирюзовая переноска звездного кота превратилась в новый мем, который скоро сможет посостязаться с космическим родстером Илона Маска.
Анна Лысенко