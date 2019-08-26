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17:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Московского кота «отправили» в космос в бирюзовой переноске

В соцсетях появился новый мем.

Кот Хосико из Москвы хорошо известен в соцсетях — за его страницей следят 1,6 млн человек из разных стран мира. Но теперь звездный шотландец вышел на новый виток популярности. Все дело в том, что фото его знаменитой бирюзовой переноски увидели пользователи Reddit и Twitter.

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Умельцы тут же «отправили» Хосико прямо в космос, сопроводив напутствием из «Space Oddity» Дэвида Боуи. Бирюзовая переноска звездного кота превратилась в новый мем, который скоро сможет посостязаться с космическим родстером Илона Маска.

Анна Лысенко

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