These two Greek guys sharing one nose from r/mildlyinteresting
17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях обсуждают иллюзию с одним носом на двоих
Понять, кому он принадлежит, непросто.
Забавное фото обсуждают пользователи соцсетей. На снимке, сделанном в Греции, двое мужчин стоят в толпе гостей. Они сфотографированы так, что кажется, у мужчин один нос на двоих.
Понять, кому именно принадлежит нос, непросто. «Это просто безумие. Нос подходит по размеру обоим, хотя сами они разные и на разном расстоянии», — пишут комментаторы.
«Я знал, что экономика Греции в плохом состоянии, но даже не подозревал, что людям приходится делиться носами», — шутит один из подписчиков.
«Меня больше интересует тот зомби позади. Что там творится?» — удивляются читатели. «Это греческая свадьба. Никто вообще не понимает, что там происходит», — шутят пользователи.
Анна Лысенко