Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Робот «Федор» стартовал с Байконура к звездам Ракетоноситель «Союз-2.1а» с человекоподобным роботом «Федором» на борту стартовала с космодрома
Фоторепортажи
9Шорт-лист Королевского фотографического общества
21Юбилей Пьера Ришара
17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях обсуждают иллюзию с одним носом на двоих

Понять, кому он принадлежит, непросто.

Забавное фото обсуждают пользователи соцсетей. На снимке, сделанном в Греции, двое мужчин стоят в толпе гостей. Они сфотографированы так, что кажется, у мужчин один нос на двоих.

These two Greek guys sharing one nose from r/mildlyinteresting

Понять, кому именно принадлежит нос, непросто. «Это просто безумие. Нос подходит по размеру обоим, хотя сами они разные и на разном расстоянии», — пишут комментаторы.

«Я знал, что экономика Греции в плохом состоянии, но даже не подозревал, что людям приходится делиться носами», — шутит один из подписчиков.

«Меня больше интересует тот зомби позади. Что там творится?» — удивляются читатели. «Это греческая свадьба. Никто вообще не понимает, что там происходит», — шутят пользователи.

Анна Лысенко

Читайте также
Путин заявил о беспокойстве ситуацией с доходами россиян
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес его жены
СМИ: депутат «выписал» Си Си Кетч на юбилей жены
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
К берегам Австралии плывет гигантская пемза (видео)
В правилах фигурного катания грядут революционные изменения
Здоровье
Врачи в Тюмени отказались принять женщину с отеком легких До окончания их смены было пять минут, сообщает портал 72.ru.
WOWSale
За копейки: 34 очень крутых штук с AliExpress Ежедневно мы подбираем для вас лучшие товары от проверенных продавцов и делимся самыми крутыми находками с AliExpress. В этой статье – топ вещей, вызвавших наибольший интерес у наших пользователей.
Авто
Toyota готовит практичный «квадратный» внедорожник Японская марка планирует выпустить внедорожный минивэн, который составит конкуренцию легендарной Mitsubishi Delica
Кино
Киркоров, Лобода, Орейро: звезды на открытии «Новой волны 2019» В Сочи стартовал грандиозный музыкальный конкурс молодых исполнителей
Недвижимость
Как выглядит квартира в старейшем районе Москвы: фото
Найден самый невыгодный город для российской молодежи
Названы любимые страны россиян для покупки зарубежного жилья
Жилье в Новой Москве оказалось никому не нужным
Дети
Как выглядит 15-летний сын Джанабаевой и Меладзе Певец провел выходные с повзрослевшим Костей (фото)
Леди
В гостях: как живет 52-летний актер и телеведущий Дмитрий Нагиев У Дмитрия Нагиева есть несколько квартир в Москве, а также дом за городом. Рассказываем о его недвижимости в Москве, а также о коттедже под Санкт-Петербургом.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь