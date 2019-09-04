10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли новый минерал
Он «прятался» в метеорите.
Исследователи обнаружил ранее не известный науке минерал в метеорите, упавшем еще в 1951 году возле города Веддерберн в Австралии.
Он получил название эдскоттит в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета, говорится в журнале American Mineralogist.
Камень весом 210 г ученые изучали десятилетиями. В нем были найдены следы золота и железа, а также редкие минералы камасит, шрайберзит и другие. В итоге от метеорита остался кусок весом около 80 г.
В новой работе минералоги из Калифорнийского технологического института обнаружили в метеорите редкую форму карбида железа, которая никогда раньше не встречалась в природе — ее удавалось получить только синтетическим путем при выплавке железа. Ученые подтвердили, что эдскоттит из метеорита образовался естественным путем.
Анна Лысенко