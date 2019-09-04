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13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Собака «примерила» зубные протезы хозяйки

И не хотела возвращать обратно.

Забавный инцидент с собакой произошел в Бразилии. Анна-Каролина Лима из города Понта-Гросса пришла в гости к бабушке вместе со своей питомицей Луной.

Луна раньше жила на улице. Девушка подобрала ее, вылечила, и теперь они неразлучны, пишет Metro. С бабушкой Анны-Каролины собака тоже быстро нашла общий язык. Девушка ненадолго оставила питомицу со старушкой, а сама отправилась в магазин. Бабушка тем временем прилегла вздремнуть, а вставные зубы спрятала под подушку.

Когда пожилая женщина проснулась, то не смогла найти протезы. Вместе с вернувшейся внучкой она потратила на поиски около трех часов, но безрезультатно.

Наконец они обратили внимание на собаку — вставные зубы красовались у нее во рту. После небольшого протеста Луна вернула зубы хозяйке.

«Я помню, как наша собака бегала с зубами нашей мамы во рту», ​​- написал один из пользователей под фотографией в соцсетях.

Другой подписчик рассказал, что собаки посетителей в его стоматологической клинике любят похищать зубные протезы.

Анна Лысенко

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