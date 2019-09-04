13:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака «примерила» зубные протезы хозяйки
И не хотела возвращать обратно.
Забавный инцидент с собакой произошел в Бразилии.
Луна раньше жила на улице. Девушка подобрала ее, вылечила, и теперь они неразлучны, пишет Metro. С бабушкой
Наконец они обратили внимание на собаку — вставные зубы красовались у нее во рту. После небольшого протеста Луна вернула зубы хозяйке.
«Я помню, как наша собака бегала с зубами нашей мамы во рту», - написал один из пользователей под фотографией в соцсетях.
Другой подписчик рассказал, что собаки посетителей в его стоматологической клинике любят похищать зубные протезы.
Анна Лысенко