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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Полиция в США задержала кошку, незаконно проникшую в дом

Ее приняли за грабителя.

Полиция округа Кольер во Флориде приехала на вызов местного жителя, который услышал в своем доме странные звуки.

Когда правоохранители стали осматривать дом, то вместо грабителя увидели кошку. Она успела немного похозяйничать в комнате.

Пушистый «грабитель» был задержан на месте преступления и передан в Службу домашних животных. Позже ее сотрудники сообщили, что кошку удалось идентифицировать и передать владельцам.

Анна Лысенко

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