13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошка со странной мордой стала звездой соцсетей (фото)
Ее могли усыпить.
За кошкой Уиллоу из Флориды в соцсетях следят 137 тысяч человек. Но когда она была котенком, то не имела шансов даже на приют, пишет Metro.
Однажды 50-летняя учительница Лори Фаррис, которая работает с детьми с особыми потребностями, выходила из дома своего ученика. У порога она увидела грязного беспризорного котенка. Он побежал за женщиной к машине.
Отмыв найденыша, Лори повезла малышку к ветеринару. У котенка оказалась сильная глазная инфекция и травмированный, искривленный нос. Выглядел он очень необычно. Но ветеринар успокоил женщину: в остальном кошка была здорова.
Теперь Уиллоу — настоящая красавица и звезда соцсетей. У нее спокойный, дружелюбный характер. Кошка прекрасно уживается с собакой Эллой породы боксер и любит позировать на камеру.
Анна Лысенко