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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошка со странной мордой стала звездой соцсетей (фото)

Ее могли усыпить.

За кошкой Уиллоу из Флориды в соцсетях следят 137 тысяч человек. Но когда она была котенком, то не имела шансов даже на приют, пишет Metro.

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Однажды 50-летняя учительница Лори Фаррис, которая работает с детьми с особыми потребностями, выходила из дома своего ученика. У порога она увидела грязного беспризорного котенка. Он побежал за женщиной к машине.

Отмыв найденыша, Лори повезла малышку к ветеринару. У котенка оказалась сильная глазная инфекция и травмированный, искривленный нос. Выглядел он очень необычно. Но ветеринар успокоил женщину: в остальном кошка была здорова.

Доктор предупредил Фаррис: если котенка отдать в приют, скорее всего, его усыпят. Ведь шансов найти хозяина такому «красавцу» почти нет. Лори решила оставить малышку себе.

Теперь Уиллоу — настоящая красавица и звезда соцсетей. У нее спокойный, дружелюбный характер. Кошка прекрасно уживается с собакой Эллой породы боксер и любит позировать на камеру.

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Анна Лысенко

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