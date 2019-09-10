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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тысячи божьих коровок попали на видео в США

Настоящее море жуков.

Колонии божьих коровок каждую осень собираются в горах округа Олбани, штат Вайоминг.

Они летят на высоту не менее 2400 метров и ищут укромные места для зимовки в скалах, под камнями и листьями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Весной жуки снова отправятся на поля и в сады местных фермеров в поисках тли и мест, где можно отложить яйца.

Жуки и личинки божьих коровок очень прожорливы. Они уничтожают в больших количествах опасных вредителей и приносят огромную пользу сельскому хозяйству. Семиточечную коровку в свое время специально завезли для этого в Америку.

Анна Лысенко

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