13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тысячи божьих коровок попали на видео в США
Настоящее море жуков.
Колонии божьих коровок каждую осень собираются в горах округа Олбани, штат Вайоминг.
Они летят на высоту не менее 2400 метров и ищут укромные места для зимовки в скалах, под камнями и листьями.
Весной жуки снова отправятся на поля и в сады местных фермеров в поисках тли и мест, где можно отложить яйца.
Жуки и личинки божьих коровок очень прожорливы. Они уничтожают в больших количествах опасных вредителей и приносят огромную пользу сельскому хозяйству. Семиточечную коровку в свое время специально завезли для этого в Америку.
Анна Лысенко