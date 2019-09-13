Письмо в бутылке спасло застрявших у водопада туристов

Трое туристов из США чудесным образом спаслись благодаря бутылке из-под воды.
Кертис Уилсон со своей подругой и дочерью-подростком отправились в поход по долине Арройо-Секо в Калифорнии. Они миновали 12-метровый водопад и хотели спуститься вниз. Раньше это был привычный маршрут для многих любителей походов. Туристов у водопада обычно ждала веревка для спуска. Но не в этот раз, пишет CNN.
Обнаружив, что не может спуститься, компания запаниковала. Возвращаться было опасно, двигаться вперед — невозможно. Мобильный сигнал пропал.
Застряв на вершине, туристы решили просить о помощи альтернативным способом. Они написали на клочке бумаги послание: «Мы застряли на водопаде. Пожалуйста, пришлите помощь». Записку засунули в бутылку из-под воды и бросили в реку.
Через несколько часов послание обнаружили другие туристы. Они вызвали подмогу. Уилсона со спутницами спасли к утру, когда рассвело. За ними прилетел вертолет. Найти туристов помогла и большая надпись SOS, выложенная ими из камней.