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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Письмо в бутылке спасло застрявших у водопада туристов

Необычная история спасения облетела американские СМИ.

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Трое туристов из США чудесным образом спаслись благодаря бутылке из-под воды.

Кертис Уилсон со своей подругой и дочерью-подростком отправились в поход по долине Арройо-Секо в Калифорнии. Они миновали 12-метровый водопад и хотели спуститься вниз. Раньше это был привычный маршрут для многих любителей походов. Туристов у водопада обычно ждала веревка для спуска. Но не в этот раз, пишет CNN.

Обнаружив, что не может спуститься, компания запаниковала. Возвращаться было опасно, двигаться вперед — невозможно. Мобильный сигнал пропал.

Застряв на вершине, туристы решили просить о помощи альтернативным способом. Они написали на клочке бумаги послание: «Мы застряли на водопаде. Пожалуйста, пришлите помощь». Записку засунули в бутылку из-под воды и бросили в реку.

Через несколько часов послание обнаружили другие туристы. Они вызвали подмогу. Уилсона со спутницами спасли к утру, когда рассвело. За ними прилетел вертолет. Найти туристов помогла и большая надпись SOS, выложенная ими из камней.

Анна Лысенко

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