12:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Посетители британского фестиваля оставили после себя хаос (видео)
Такое случается все чаще.
Жители Великобритании жалуются на музыкальные фестивали, которые проходят под открытым небом. И дело вовсе не в шумной музыке и толпах подвыпившей молодежи.
Посетители создают невероятный беспорядок. Они не только оставляют в зонах кемпинга горы мусора, но и бросают там палатки, раскладные стулья, зонты от солнца и прочую утварь. Местным властям приходится организовывать уборку. Но еще до ее начала мусор разносит ветром на большие территории.
Дело осложняется тем, что многие фестивали продают дождевики или недорогие одноразовые палатки тем, кто оставил свои дома. Все это остается затем на поле.
На видео, ставшем вирусным в соцсетях, показано место проведения фестиваля танцевальной музыки Creamfields в графстве Чешир.
«Какой стыд! Ленивые и безответственные, как минимум», — комментируют пользователи. «Все это еще можно неплохо продать», — шутят другие.
Анна Лысенко