18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В бельгийском зоопарке показали новорожденного тапира (видео)
Малыш по окраске напоминает зебру.
В зоопарке Антверпена недавно на свет появился детеныш тапира. Пока малыш имеет полосатую окраску — это природная маскировка от хищников.
Новорожденного тапира, который появился на свет в середине августа, впервые показали посетителям и журналистам спустя неделю после рождения. Сейчас он уже освоился и совсем не боится людей.
Смотрители пока не выбрали ему имя, так как еще не смогли определить его пол.
Екатерина Гура