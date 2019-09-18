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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В бельгийском зоопарке показали новорожденного тапира (видео)

Малыш по окраске напоминает зебру.

Источник: Antwerpen Zoo

В зоопарке Антверпена недавно на свет появился детеныш тапира. Пока малыш имеет полосатую окраску — это природная маскировка от хищников.

Беременность тапиров, которые, кстати, занесены в Красную книгу, длится больше года. Обычно рождается всего один детеныш, но весит он от 7−10 килограммов.

Новорожденного тапира, который появился на свет в середине августа, впервые показали посетителям и журналистам спустя неделю после рождения. Сейчас он уже освоился и совсем не боится людей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Смотрители пока не выбрали ему имя, так как еще не смогли определить его пол.

Екатерина Гура

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