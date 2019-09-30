13:50 (мск)
Что делать, если у вас длинная пересадка
Или как хорошо провести время в крупнейших городах Нидерландов, Таиланда, Франции, Китая, Германии и ОАЭ.
Для многих путешественников пересадка в аэропорту — самая неприятная часть путешествия: кажется, что драгоценное время отпуска уходит впустую. Но мы предлагаем посмотреть на пересадку под другим углом: стыковочный рейс — это шанс посетить места, в которые вы, возможно, так бы и не собрались поехать. В нашей статье мы расскажем о том, как получить максимум впечатлений и пользы, если вас ждет длительная пересадка в шести крупнейших хабах (аэропортах с высоким процентом стыковочных рейсов). Помните, что 2−3 часа стоит оставить на формальности в аэропорту, но остальное время — в вашем распоряжении!
При наличии шенгенской визы вы можете свободно покидать транзитную зону аэропорта (исключение — виза категории A, которая позволяет перемещаться только по аэропорту страны шенгенской зоны без въезда в саму страну).
«Схипхол» — главный аэропорт столицы Нидерландов. Он находится в 17,5 км от Амстердама, поэтому до центра города можно добраться на поезде всего за 15−20 минут.
Если в запасе у вас есть лишь несколько часов, то тратить время на музеи или экскурсии по каналам не стоит. Лучше прогуляйтесь по центру: дойдите до центральной площади Дам, где расположены королевский дворец и национальный монумент, загляните в Квартал красных фонарей, посмотрите на Старую и Южную церкви.
Дополнить прогулку можно дегустацией национальной еды: например, сендвичей с голландской селедкой или паннекокенов — блинов с самыми разными начинками.
Если же время не поджимает, и на Амстердам у вас есть более пяти часов, то к пешему маршруту можно добавить посещение музея восковых фигур мадам Тюссо, научного музея NEMO, художественной галереи Рейксмузеум или любого другого из 40 амстердамских музеев. В оставшиеся часы можно заглянуть на единственный в мире плавучий цветочный рынок или сходить в старейший зоопарк страны «Артис».
Россиянам не требуется виза в Объединенные Арабские Эмираты.
Международный аэропорт Дубай — удобный хаб для полетов в азиатском направлении. Кроме того, он считается одним из самых современных в мире. Аэропорт находится примерно в 5 км от центра города, но достопримечательности Дубая растянуты по побережью, так что время в пути будет зависеть от того, куда именно вы хотите попасть.
У большинства туристов Дубай ассоциируется с небоскребами и, в частности, с
При многочасовой пересадке в Дубае вы успеете доехать и до исторической части города — района Бастакия, где раньше жили ловцы жемчуга. Посещение этого места — уникальная возможность понять, каким был Дубай до нефтяного бума.
Если у вас появилось желание применить нашу инструкцию по быстрому осмотру Дубая на практике, то мы знаем гарантированный способ это сделать. Пересадка в Дубае будет вам обеспечена при полете авиакомпанией Emirates — ведь это особенность всех их рейсов. А значит, выбрав одно из многочисленных направлений компании, вы, помимо пункта назначения, побываете еще и в столице ОАЭ.
Летайте вместе с Emirates из Москвы и
Имея шенгенскую визу (кроме категории A), вы можете выходить из аэропорта в город.
«Шарль-де-Голль», считающийся одним из самых загруженных аэропортов Европы, находится в 25 км от французской столицы. Путь от него до центра Парижа на поезде занимает около часа, поэтому при недолгой пересадке важно правильно рассчитать время.
Но даже если на Париж у вас есть только 3 часа, этого будет вполне достаточно для пешеходного маршрута с осмотром
Если время и деньги позволяют, есть смысл сходить в настоящий французский ресторан и попробовать знаменитые национальные блюда: лягушачьи лапки, улитки в чесночном соусе и луковый суп.
Транзитные путешественники из России могут находиться в Пекине в течение 72 часов без визы.
Аэропорт «Шоуду» — один из крупнейших во всем Китае, он также входит в топ самых загруженных аэропортов мира. Выезжать в Пекин имеет смысл, если ваша пересадка дольше 6 часов — нужно учитывать риск застрять в очередях или заблудиться на огромной территории аэропорта.
Поездка до центра Пекина на автобусе или метро займет 1−1,5 часа. На центральной площади города Тяньаньмэнь расположены главные достопримечательности Пекина. Здесь можно погулять по Запретному городу — самому обширному дворцовому комплексу в мире, зайти в Национальный музей Китая и пройтись по парку Бэйхай, большую часть которого занимает живописное озеро. Кроме того, неподалеку находится Храм Неба — комплекс, включающий в себя единственный храм круглой формы в Пекине.
Если ваша прогулка по Пекину придется на вечернее время, то знайте, что вам повезло!
Но если такая пища не для вас, то на рынке продаются фрукты в карамели или баоцзы (пирожки, приготовленные на пару) в виде животных.
С шенгенской визой (кроме категории A), вы можете свободно покидать аэропорт.
Франкфуртский аэропорт является крупнейшим в Германии. До главного городского вокзала от него можно добраться на электричке всего за 15 минут.
Основные достопримечательности немецкого города расположены на берегах реки Майн: здесь находятся центральная площадь Рёмерберг, Франкфуртский собор, Исторический музей, ратуша Рёмер,
Если у вас останется свободное время, потратьте его на дегустацию традиционных немецких блюд: франкфуртских сосисок, домашнего сыра Handkäse mit Musik («сыр с музыкой») и котлет с квашеной капустой.
Для россиян в Таиланде действует безвизовый режим на туристические поездки до 30 дней.
Этот аэропорт (кстати, крупнейший во всем Таиланде) расположен примерно в 25 км от Бангкока, так что путь до центра города на такси или на общественном транспорте займет 30−40 минут.
Чтобы прочувствовать атмосферу Бангкока, много времени не понадобится — достаточно провести в центре хотя бы пару часов.
На главных улицах Кхаосан и Сукхумвит можно найти товары на любой вкус — от сувениров до гаджетов. Стоит посмотреть и на главные достопримечательности Бангкока — Золотую гору, буддийский храм Ват Арун и Большой дворец.
Если у вас останется хотя бы час свободного времени, посетите четвертый по величине торговый центр Таиланда «Сиам Парагон». Там находится самый большой океанариум Азии Sea Life Ocean World, в котором обитают необычные рыбы, морские звезды, осьминоги и акулы. А еще в торговом центре можно попробовать блюда тайской кухни: например, суп на кокосовом молоке, жареный рис с яйцом и овощами или рисовую лапшу с соусом карри.