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10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

98-летний ветеран прыгнул с парашютом (видео)

Он намерен повторить этот опыт.

98-летний американский ветеран Том Райс прыгнул с парашютом в Нидерландах.

Он прилетел к месту высадки с нидерландскими десантниками. По словам ветерана, прыжок был «идеальным». Пожилой мужчина намерен прыгнуть еще один раз до своего 100-летия.

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В юности Райс принимал участие в высадке десанта на побережье Нормандии в День Д. Прыжок десантников был приурочен к 75-летию Голландской операции (кодовое наименование Маркет Гарден), во время которой была произведена одна из крупнейших высадок воздушного десанта в истории.

Анна Лысенко

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