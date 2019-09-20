10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
98-летний ветеран прыгнул с парашютом (видео)
Он намерен повторить этот опыт.
98-летний американский ветеран Том Райс прыгнул с парашютом в Нидерландах.
Он прилетел к месту высадки с нидерландскими десантниками. По словам ветерана, прыжок был «идеальным». Пожилой мужчина намерен прыгнуть еще один раз до своего 100-летия.
В юности Райс принимал участие в высадке десанта на побережье Нормандии в День Д. Прыжок десантников был приурочен к 75-летию Голландской операции (кодовое наименование Маркет Гарден), во время которой была произведена одна из крупнейших высадок воздушного десанта в истории.
Анна Лысенко