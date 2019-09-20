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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница превратила кошачьи мемы в акварельные рисунки (фото)

Получилось очень мило.

Художница Амелия Ризки, работающая под псевдонимом Watercatlor, превращает забавные фотографии кошек в акварельные рисунки.

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Все ее рисунки — самые настоящие портреты живых кошек, попавших в смешные ситуации. Кто-то застрял в тапочке, кто-то лакомится кактусом, а кто-то решил поспать в салатнице.

Амелия живет в Индонезии. Она находит вирусные снимки животных в Сети и создает цифровые иллюстрации, имитируя акварельные рисунки. За ее творчеством следят 85 тысяч человек со всего мира.

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Анна Лысенко

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