18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница превратила кошачьи мемы в акварельные рисунки (фото)
Получилось очень мило.
Художница Амелия Ризки, работающая под псевдонимом Watercatlor, превращает забавные фотографии кошек в акварельные рисунки.
Все ее рисунки — самые настоящие портреты живых кошек, попавших в смешные ситуации.
Амелия живет в Индонезии. Она находит вирусные снимки животных в Сети и создает цифровые иллюстрации, имитируя акварельные рисунки. За ее творчеством следят 85 тысяч человек со всего мира.
Анна Лысенко