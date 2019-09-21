14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Котята с внешностью «оборотней» покорили соцсети (видео)
«Там внутри человек?» — шутят подписчики.
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«Там внутри человек?» — шутят подписчики.
Заводчик Татьяна Расторгуева из Москвы опубликовала в соцсетях видеоролики с котятами породы мейн-кун.
Пушистые малыши благодаря большим ушам, крупной челюсти, «человеческому» взгляду и торчащей шерсти немного напоминают оборотней из голливудских фильмов, но милых и безобидных.
Видео и снимки котят мгновенно стали вирусными в соцсетях. «Там внутри человек?» — шутят пользователи. «Смотрит мне в душу и читает мысли», — комментируют читатели.
О котятах из Москвы уже написали французские и американские СМИ.
Анна Лысенко