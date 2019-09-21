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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Котята с внешностью «оборотней» покорили соцсети (видео)

«Там внутри человек?» — шутят подписчики.

Заводчик Татьяна Расторгуева из Москвы опубликовала в соцсетях видеоролики с котятами породы мейн-кун.

Пушистые малыши благодаря большим ушам, крупной челюсти, «человеческому» взгляду и торчащей шерсти немного напоминают оборотней из голливудских фильмов, но милых и безобидных.

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Видео и снимки котят мгновенно стали вирусными в соцсетях. «Там внутри человек?» — шутят пользователи. «Смотрит мне в душу и читает мысли», — комментируют читатели.

О котятах из Москвы уже написали французские и американские СМИ.

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Анна Лысенко

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