13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бельчонок «поблагодарил» девушку за свое спасение
Он мог стать жертвой кошки.
28-летняя Тиа Пауэлл из штата Вирджиния гуляла по парку. В
Тиа попыталась обойти зверька, но белка не отставала. Девушка поняла, что животное «паникует». Она последовала за зверьком и увидела на земле бельчонка с поврежденной лапкой.
Тиа позвонила спасателям, а затем своей подруге, 28-летней Жасмин Браун, и та сразу же приехала. Девушки не могли решить, как помочь травмированному животному. Все это время
В конце концов Тиа и Жасмин посадили бельчонка в куртку и перенесли через металлическую сетку подальше от кошки. Там бельчонка уже ждала мать.
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Фото и видео с бельчонком, снятые приехавшими полицейскими, стали вирусными в соцсетях. «Это было просто нереально. Мы, люди, не доверяем животным так, как они того заслуживают», — прокомментировала Тиа случай.
Анна Лысенко