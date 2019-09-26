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13:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бельчонок «поблагодарил» девушку за свое спасение

Он мог стать жертвой кошки.

28-летняя Тиа Пауэлл из штата Вирджиния гуляла по парку. В какой-то момент на дорожку выбежала белка и преградила ей путь в прямом смысле слова.

Тиа попыталась обойти зверька, но белка не отставала. Девушка поняла, что животное «паникует». Она последовала за зверьком и увидела на земле бельчонка с поврежденной лапкой.

Тиа заметила неподалеку и бездомную кошку. Она не знала, стал ли бельчонок жертвой нападения или просто неудачно прыгнул.

Тиа позвонила спасателям, а затем своей подруге, 28-летней Жасмин Браун, и та сразу же приехала. Девушки не могли решить, как помочь травмированному животному. Все это время белка-мать возвращалась к малышу, звала его за собой вглубь парка, прыгая то на дерево, то на сетку ограждения, но бельчонок мог лишь хромать по земле.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце концов Тиа и Жасмин посадили бельчонка в куртку и перенесли через металлическую сетку подальше от кошки. Там бельчонка уже ждала мать.

В какой-то момент малыш сделал несколько шагов обратно к девушкам. Он прикоснулся к ладони Тиа, словно хотел поблагодарить ее за спасение от кошки. Потом зверек скрылся в зарослях вместе с матерью.

Фото и видео с бельчонком, снятые приехавшими полицейскими, стали вирусными в соцсетях. «Это было просто нереально. Мы, люди, не доверяем животным так, как они того заслуживают», — прокомментировала Тиа случай.

Анна Лысенко

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