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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тигра-предсказателя из Красноярска накормили мясным тортом с рябиной

У него был профессиональный праздник.

Тигру Бартеку из зоопарка «Роев ручей» в Красноярске приготовили необычный сюрприз.

В честь Дня амурского тигра и леопарда смотрители преподнесли красавцу 10-килограммовый торт из свежего мяса, украшенный осенними листьями и рябиной.

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«Первый кусок тигр унёс в своё логово и съел там, следующие — жевал при посетителях», — написали на странице зоопарка в соцсети.

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Тигр Бартек

«Бартек любит позировать на публику. А вот его земляки — леопарды — не очень любят, когда на их ужин смотрит слишком много лишних глаз, поэтому свой ужин получили в традиционном виде», — рассказали в «Роевом ручье».

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Леопард Кирин

Тигр Бартек известен не только в родном городе, но и во всей России. В частности, ранее он предсказал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.

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Анна Лысенко

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