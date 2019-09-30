16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тигра-предсказателя из Красноярска накормили мясным тортом с рябиной
У него был профессиональный праздник.
Тигру Бартеку из зоопарка «Роев ручей» в Красноярске приготовили необычный сюрприз.
В честь Дня амурского тигра и леопарда смотрители преподнесли красавцу 10-килограммовый торт из свежего мяса, украшенный осенними листьями и рябиной.
«Первый кусок тигр унёс в своё логово и съел там, следующие — жевал при посетителях», — написали на странице зоопарка в соцсети.
«Бартек любит позировать на публику. А вот его земляки — леопарды — не очень любят, когда на их ужин смотрит слишком много лишних глаз, поэтому свой ужин получили в традиционном виде», — рассказали в «Роевом ручье».
Тигр Бартек известен не только в родном городе, но и во всей России. В частности, ранее он предсказал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.
Анна Лысенко