10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пес с «человеческой» мордой стал звездой в соцсетях (фото)
Он умеет сказать глазами все.
Пес Нори породы австралийский пудель — восходящая звезда в соцсетях. Не так давно хозяйка, 4-летняя Тиффани Нго, завела ему личную страничку. Каждый день у Нори появляются новые и новые подписчики.
Причина возрастающей популярности пушистого красавца из Сиэтла — в его очень выразительной морде.
Все эмоции пса — грусть, радость, удовольствие, задумчивость — отражаются у него на морде. Хозяйка говорит, это особенность именно Нори, а не всей породы.
На снимках с «человекообразной» собакой часто появляется его друг — пес Боба. У него морда типично собачья.
Анна Лысенко