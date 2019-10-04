Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
20Турецкие Мальдивы: озеро Салда
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пес с «человеческой» мордой стал звездой в соцсетях (фото)

Он умеет сказать глазами все.

Пес Нори породы австралийский пудель — восходящая звезда в соцсетях. Не так давно хозяйка, 4-летняя Тиффани Нго, завела ему личную страничку. Каждый день у Нори появляются новые и новые подписчики.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причина возрастающей популярности пушистого красавца из Сиэтла — в его очень выразительной морде. Из-под косматых «бровей» на вас смотрят практически человеческие глаза. А солидная «борода» Нори придает ему сходство с забавным дедушкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Все эмоции пса — грусть, радость, удовольствие, задумчивость — отражаются у него на морде. Хозяйка говорит, это особенность именно Нори, а не всей породы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На снимках с «человекообразной» собакой часто появляется его друг — пес Боба. У него морда типично собачья.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Авиакомпании требуют возмещения потерь от закрытия Грузии
Грета Тунберг отреагировала на слова Путина
Раскрыты попытки США навязать Зеленскому неоднозначное заявление
СК возбудило дело из-за смерти подростка после выписки
Английский фанат принял ислам из-за футболиста
Нетипично активное таяние мерзлоты зафиксировано в Забайкалье
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
Новая бюджетная марка Volkswagen «взорвала» китайский рынок Продажи первых двух моделей нового бренда Jetta, которые стартовали в прошлом месяце в Китае, превзошли все ожидания
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь