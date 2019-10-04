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12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

У Черной смерти обнаружились российские «корни»

Ученые проанализировали геном чумной палочки из европейских захоронений.

Источник: AP 2019

Пандемия чумы, которая унесла до 60% населения Европы в XIV веке, могла распространиться из России.

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Такую гипотезу озвучили в Nature Communications ученые из Института мировой истории Общества Макса Планка в Германии.

Они изучили зубы 34 жертв чумы, умерших в XIV- XVII веках в Англии, Франции, Швейцарии, Германии, России и других европейских странах. Анализ генома чумной палочки (Yersinia pestis), показал, что у нее общий прародитель. Это субпопуляция бактерий LAI009 из Лаишево в Татарстане.

«Наша реконструкция показывает, что изолят бактерий LAI009 из Лаишево является предком изолятов бактерий Черной смерти (так называли одну из вспышек чумы) из Южной, Центральной, Западной и Северной Европы, а также ранее опубликованных изолятов конца XIV века из Лондона и города Болгар», — говорится в научной статье.

«Мы интерпретируем LAI009 как наиболее предковую форму штамма, который вошел в Европу во время начальной волны второй вспышки чумы», — заявляют исследователи.

По их словам, это открытие означает, что возбудитель чумы пришел в Европу через Восток и что это один, а не несколько штаммов.

Однако однозначно утверждать, что чума распространилась именно из Татарстана, преждевременно, ведь данных о крупных вспышках болезни в регионе в XIV веке нет.

Анна Лысенко

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