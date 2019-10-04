12:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
У Черной смерти обнаружились российские «корни»
Ученые проанализировали геном чумной палочки из европейских захоронений.
Пандемия чумы, которая унесла до 60% населения Европы в XIV веке, могла распространиться из России.
Такую гипотезу озвучили в Nature Communications ученые из Института мировой истории Общества Макса Планка в Германии.
Они изучили зубы 34 жертв чумы, умерших в XIV- XVII веках в Англии, Франции, Швейцарии, Германии, России и других европейских странах. Анализ генома чумной палочки (Yersinia pestis), показал, что у нее общий прародитель. Это субпопуляция бактерий LAI009 из Лаишево в Татарстане.
«Наша реконструкция показывает, что изолят бактерий LAI009 из Лаишево является предком изолятов бактерий Черной смерти (так называли одну из вспышек чумы) из Южной, Центральной, Западной и Северной Европы, а также ранее опубликованных изолятов конца XIV века из Лондона и города Болгар», — говорится в научной статье.
«Мы интерпретируем LAI009 как наиболее предковую форму штамма, который вошел в Европу во время начальной волны второй вспышки чумы», — заявляют исследователи.
Однако однозначно утверждать, что чума распространилась именно из Татарстана, преждевременно, ведь данных о крупных вспышках болезни в регионе в XIV веке нет.
Анна Лысенко