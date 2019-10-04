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15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

KISS сыграет подводный концерт в окружении акул

За свою почти 50-летнюю историю рок-группа KISS выступила в самых разнообразных уголках планеты, а теперь сыграет концерт под водой — в Индийском океане.

Шоу пройдет в прибрежных водах города Порт-Линкольн в Австралии, где много больших белых акул. Именно для них и выступят музыканты. Это — часть промоакции одного из сервисов, который предлагает туристам знакомство с дикой природой.

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Кроме белых акул, за концертом будут наблюдать и другие зрители. Это первые 8 человек, которые захотят купить билет. Стоит он всего 50 долларов. Цена символическая, а средства уйдут на благотворительность, говорят организаторы концерта.

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Зрители и музыканты отправятся к месту действия на двух отдельных суднах. Музыканты останутся на своем корабле, а зрители опустятся в подводное помещение со стеклянными стенами, как в океанариуме. Отсюда они смогут наблюдать за акулами, которых привлекут низкочастотные звуки из специальных динамиков.

Концерт будет недолгим, но музыканты пообещали сыграть не менее 4 песен.

Анна Лысенко

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