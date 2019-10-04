15:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
KISS сыграет подводный концерт в окружении акул
За свою почти 50-летнюю историю
Шоу пройдет в прибрежных водах города
Кроме белых акул, за концертом будут наблюдать и другие зрители. Это первые 8 человек, которые захотят купить билет. Стоит он всего 50 долларов. Цена символическая, а средства уйдут на благотворительность, говорят организаторы концерта.
Зрители и музыканты отправятся к месту действия на двух отдельных суднах. Музыканты останутся на своем корабле, а зрители опустятся в подводное помещение со стеклянными стенами, как в океанариуме. Отсюда они смогут наблюдать за акулами, которых привлекут низкочастотные звуки из специальных динамиков.
Концерт будет недолгим, но музыканты пообещали сыграть не менее 4 песен.
Анна Лысенко